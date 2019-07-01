Армянским шашлыком накормил Галкина 6-летний пятигорчанин
Кулинарный вундеркинд из Пятигорска готовил в московском ресторане
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Артем Епифанов из Пятигорска продемонстрировал свои кулинарные умения в телошоу Первого канала «Лучше всех». Ведущий Максим Галкин и знаменитый ресторатор Владимир Перельман поразились кулинарным способностям 6-летнего Артема.
Кстати, готовил кулинарный вундеркинд в одном из ресторанов столицы страны. Он подал армянский шашлык хоровац, мясо по-французски и блины. В подмастерьях у него был Владимир Перельман.
ИСТОЧНИК KP.RU