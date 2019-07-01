Полиция Северной Осетии заинтересовалась дракой на посту ГИБДД

1 Июль 17:42 2019-07-02T20:42:08+03:00

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Ссору между водителем рейсового автобуса и жителями Северной Осетии в полиции назвали лишенной национальной подоплеки. Это заявление раскритиковали пользователи сети.

В понедельник в пресс-службе МВД по Северной Осетии заявили, что сотрудники будут проверять обстоятельства инцидента на посту. По их мнению, в ситуации не было ничего национального. Однако люди с этим не согласны.

- Эта Приора специально едет медленно, чтобы чеченский автобус начал нарушать и обгонять. Зачем он это делает? - поделился мнением пользователь сети.

Напомним, в субботу появилось видео, на котором запечатлена драка между водителями рейсового автобуса и легковушки. Искра в споре мужчин породила реакцию: в потасовке участвовали практически все. Но драку удалось быстро разнять потому, что рядом находились полицейские. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU