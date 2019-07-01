В новом детсаде на Ставрополье малыши получат психологическую разгрузку

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-01T17:50:15+03:00

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В 2019 году на Ставрополье начнется строительство 15 дошкольных учреждений. Одно из них построят в селе Покойном Буденновского района, пишет «СвоёТВ» со ссылкой на региональное министерство строительства и архитектуры.

В селе количество жителей увеличилось на 30%. Потому и потребность в детсадах стала острее. Новое здание на 90 малышей будет двухэтажным, в нем разместятся физкультурные и музыкальные залы, кабинеты психолога и логопеда и комната психологической разгрузки для детей. На строительство планируется 136 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU