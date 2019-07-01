2019-07-01T20:32:47+03:00
Происшествия

Напавшие на Дагестан басаевцы получили длительные сроки

«Ногайским батальоном» террористов были убиты 33 человека
Андрей ЗОБОВ
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Боевики в 1999 году участвовали в нападении на ДагестанБоевики в 1999 году участвовали в нападении на ДагестанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Северном Кавказе осудили Четверых боевиков, участвовавших в нападении на Дагестан под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году. Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев проведут в колонии строгого режима от 13 до 19 лет.

— Суд признал экс-боевиков виновными по статьям «участие в устойчивой вооруженной группе», «активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ», и «посягательство на жизнь военнослужащих», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Доказано, что четверо боевиков в июле добровольно вступили в «ногайский батальон» тысячной армии Басаева. По его приказу они вторглись в Дагестан и с 7 по 24 августа участвовали в боях на территории Ботхлихского района. В результате под прицельным огнём их банды погибли 33 человека, ещё 34 были ранены.

— Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову — 16 лет, Мухатдинову — 14 лет, Аджибрагимову — 13 лет. Все они будут отбывать сроки в колонии строгого режима, — рассказали в СК.

Участников тех страшных событий продолжают преследовать по закону. Сейчас под следствием находится ещё трое экс-террористов. Расследование нападения на Дагестан продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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