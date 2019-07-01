2019-07-01T21:02:29+03:00
Происшествия

На Ставрополье грузовик поджёг пшеничное поле — видео

Пожарным пришлось тушить посевы, а полицейским — перекрывать дорогу
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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На Ставрополье грузовик поджёг пшеничное поле. Необычный инцидент случился в Новоалександровском городском округе. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в краевом УГИБДД, стоявший на обочине большегруз загорелся, и пламя перекинулось на посевы.

— На дороге между посёлками Виноградный и Присадовый загорелся грузовик Mercedes. Из-за пламени и задымления проезжей части сотрудники ГИБДД были вынуждены закрыть дорогу. А пожарные постарались минимизировать ущерб посевам. К 18:10 движение транспорта возобновлено. Остался вопрос эвакуации сгоревшего авто, его решат в ближайшее время, — говорится в сообщении.

На Ставрополье грузовик поджёг поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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