ИГ* взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
КПП в Чечне был атакован террористами 1 июля
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На пост полиции в Чечне напали террористы из запрещенной в России группировки «Исламского государство» (ИГ). ИГ взяло на себя ответственность, как сообщает SITE Intelligence Group.
1 июля в Ачхой-Мартановском районе Чечни преступник бросил гранату в КПП. Дежуривший полицейский погнался за неизвестным и получил ножевые ранения, от которых умер в больнице. Террориста ликвидировали на месте.
*ИГ - запрещенная в России организация
ИСТОЧНИК KP.RU