На Ставрополье ребенок погиб в столкновении «ГАЗели» и легковушки

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-02T09:01:02+03:00

3 взрослых и еще 1 ребенок не пострадали

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В столкновении «ГАЗели» и «ВАЗа-2111» 1 июля погиб ребенок. Трагедия произошла около 9 вечера в Труновском районе на автодороге «Ростов на Дону — Ставрополь». Вероятно, водитель грузовика при повороте налево не уступил легковушке, двигавшейся навстречу. В результате аварии погибла 7-летняя девочка. Ребенок ехал без специального кресла.

Другой ребенок находился в детском кресле и выжил. 3 взрослых, в том числе предполагаемый виновник аварии, не пострадали. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU