Дагестан усыпало снегом в начале июля - видео
Ранее погодная аномалия наблюдалась в КЧР
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В первый день июля в Дагестане выпал снег. Белые хлопья запечатлели пользователи сети.
Необычная погода установилась в трех районах республики: Агульском, Кулинском и Чародинском. Однако никто не расстраивается из-за того, что внезапно выпал снег. Напротив, многие встретили хлопья позитивно, отметив, что этим их лето и запомнится.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии тоже выпал снег. Картина такая же, как и в Дагестане: белые пушистые хлопья кружатся средь насыщенно зеленой травы. В КЧР аномалия наблюдалась на перевале Гум-Баши, в Бийчесыне и Джылы-Суу.
Летний снег в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU