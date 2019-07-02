Дагестан усыпало снегом в начале июля - видео

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-02T09:16:56+03:00

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В первый день июля в Дагестане выпал снег. Белые хлопья запечатлели пользователи сети.

Необычная погода установилась в трех районах республики: Агульском, Кулинском и Чародинском. Однако никто не расстраивается из-за того, что внезапно выпал снег. Напротив, многие встретили хлопья позитивно, отметив, что этим их лето и запомнится.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии тоже выпал снег. Картина такая же, как и в Дагестане: белые пушистые хлопья кружатся средь насыщенно зеленой травы. В КЧР аномалия наблюдалась на перевале Гум-Баши, в Бийчесыне и Джылы-Суу.

Летний снег в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU