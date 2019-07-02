Видео тушения грузовика на задымленной трассе Ставрополья
В Новоалександровском округе загоревшаяся фура создала препятствие для автомобилистов
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1 июля вечером на автодороге «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское» загорелся грузовой автомобиль -рефрежератор «Мерседес». Огонь перешел на зерновое поле, трассу поглотил дым. Полиция была вынуждена перекрыть движение на время тушения пожара. Человеческих жертв нет.
Сгорел грузовик на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU