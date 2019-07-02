2019-07-02T10:15:14+03:00
Происшествия

Видео тушения грузовика на задымленной трассе Ставрополья

В Новоалександровском округе загоревшаяся фура создала препятствие для автомобилистов
Полина ШАПОШНИКОВА
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1 июля вечером на автодороге «Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское» загорелся грузовой автомобиль -рефрежератор «Мерседес». Огонь перешел на зерновое поле, трассу поглотил дым. Полиция была вынуждена перекрыть движение на время тушения пожара. Человеческих жертв нет.

Сгорел грузовик на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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