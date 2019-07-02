Арест журналиста из Дагестана оспорят в Верховном суде
Жалобу уже получили
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Документы об обжаловании решения Советского суда Махачкалы по поводу дела Абдулмумина Гаджиева доставили в Верховный суд Дагестана, передает пресс-служба.
Ранее журналиста «Черновика» Гаджиева заключили под стражу на два месяца. Его подозревают в финансировании терроризма. Адвокат сразу заявил, что они обжалуют решение в Верховном суде. Сегодня пришли документы. Когда будет само заседание — пока что не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU