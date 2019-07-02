На Ставрополье жильцы многоэтажек залезли в кредиты ради лифта

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-02T10:27:46+03:00

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В Пятигорске для замены лифтов в трех многоэтажках ТСЖ «Виктория» взяла кредит. На очереди две многоэтажки Ставрополя.

Как сообщают в пресс-службе краевого минэка, большую часть расходов люди смогут получить обратно. Из 11% государство готово вернуть 7,5%.

Конкретно ТСЖ «Виктория» берет кредит 4 млн. 692 тыс. Проценты банка - 1,452 млн. руб. При одобрении заявки на возмещение части расходов на погашение процентной ставки, ТСЖ получит компенсацию в размере 990 тысяч рублей.

Новые подъемники в этих домах появятся уже в конце лета – начале осени..

В крае насчитывается 4226 лифтов. Их них 15% отслужило свой срок. Решить задачу можно либо накоплением суммы среди жильцов, либо через регоператора, либо заменить лифты в кредит.

— Мы рекомендуем жителям внимательно и без предрассудков отнестись к возможности замены лифтов в кредит, — комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.

Еще 10 многоэтажек не против платить кредит за новый лифт.

ИСТОЧНИК KP.RU