На Ставрополье полицейские и механизатор украли 1321 тонну зерна

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-02T11:17:39+03:00

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Следователи в Ипатовском городском округе задержали двух полицейских и работника предприятия по подозрению кражи зерна на 18 млн рублей. Инспектор ДПС и инспектор ГИАЗ вместе с механизатором ООО «Ставропольское Руно» подозреваются в крупой краже.

С мая по июнь 2019 года молодые мужчины сговорились и спланировали, как похитить пшеницу с полей. Механизатор говорил сообщникам когда и сколько машин нужно поставить на погрузку. Полицейские обеспечивали машинам беспрепятственный проезд. Грузовики были обеспечены подложными номерами. Таким образом за 2 месяца мужчины похитили 1321 тонну 730 кг пшеницы на сумму больше 18 млн тонн рублей.

Правоохранители нашли зерно, которое собираются вернуть собственнику.

В ходе обыска у одного из полицейских найдено и изъято 2 миллиона 500 тысяч рублей. Все подозреваемые под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU