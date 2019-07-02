2019-07-02T11:24:12+03:00
Происшествия

В Невинномысске за грабеж пойдет под суд 17-летний юноша

Он избил 15-летнего мальчика и скрылся с его телефоном
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Невинномысске 17-летний молодой человек обвиняется в грабеже. Вечером 30 апреля 2019 года юноша попросил у 15-летнего мальчика позвонить, но получил отказ.

В ответ на это обвиняемый угрожал избить подростка и тот отдал ему телефон. Однако грабитель все равно нанес удары и скрылся с телефоном. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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