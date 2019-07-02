Калоши и героин нес почтальон адресату в Пятигорске

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-02T11:40:17+03:00

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В Пятигорске полиция края пресекла попытку сбыта наркотиков гражданином одного из государств Средней Азии. Мужчина задержали на улице города с коробкой, где находилось 12 пар резиновых калош.

В полицейском участке при осмотре коробки нашли электронные весы и сверток с героином массой около 1,5 килограмма. Мужчина рассказал, что был должен одному человека, который заставил отработать долг передачей адресату героиновой посылки.

Возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU