В психиатрический стационар помещен напавший на полицейского ставрополец

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-02T12:25:22+03:00

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В Ставрополе мужчину, напавшего с ножом на полицейского, поместили в психиатрический стационар. Такое решение вынес суд по настоянию следователя.

Напомним, днем 29 июня в центре города мужчина нанес удар в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции, пытавшегося предотвратить совершение им мелкого хулиганства. Полицейский был в бронежилете и не пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU