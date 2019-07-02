В психиатрический стационар помещен напавший на полицейского ставрополец
Медики установят состояние психического здоровья мужчины
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В Ставрополе мужчину, напавшего с ножом на полицейского, поместили в психиатрический стационар. Такое решение вынес суд по настоянию следователя.
Напомним, днем 29 июня в центре города мужчина нанес удар в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции, пытавшегося предотвратить совершение им мелкого хулиганства. Полицейский был в бронежилете и не пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU