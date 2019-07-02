В Минводах о секретах счастливого супружества расскажут пары-юбиляры

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-02T13:00:36+03:00

Как отметят День семьи в городском округе

Изменить размер текста: A A

В Минераловодском округе закрепилась добрая традиция - в рамках празднования Дня семьи, любви и верности рассказывать о семейных парах, являющихся примером долгой и счастливой семейной жизни. И этот год не станет исключением.

5 июля в преддверии праздника во Дворце культуры железнодорожников в 15.00 состоится чествование семейных пар-юбиляров и супружеских пар, награжденных медалью «За любовь и верность».

Это пары, которые являются образцом теплого семейного очага, сохранившие крепость семейных устоев, взаимную любовь, верность, и достойно воспитавшие детей. Такие люди являются примером гармонии и долголетнего супружества для молодёжи.

После торжественной части гостей и виновников встречи ждет спектакль «Свекровушка» в исполнении эстрадного ансамбля ДКЖД.

Кстати, каждый может поделиться примером семейной жизни и секретами успеха, приняв участие во флешмобе #МояСемьяМГО, который сегодня стартовал в социальных сетях на официальных аккаунтах администрации Минераловодского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU