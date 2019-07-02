2019-07-02T13:02:23+03:00
Общество

Города КМВ попали в пятерку самых популярных среди туристов

Сервис бронирования создал рейтинг самых посещаемых неюжных городов страны
Полина ШАПОШНИКОВА
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Кисловодск и Пятигорск вошли в пятерку самым популярных неюжных курортов страны летом 2019 года. Такие данные озвучивает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru . В топ-5 попали также лечебные соляные курорты Соль-Илецк в Оренбургской области, Яровое в Алтайском крае, балтийский курорт.

Туристы бронируют жилье на 6-8 дней и тратят в среднем от 1,6 до 3,1 тысяч рублей в день. Дешевле всего снять жилье на КМВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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