На свадьбу гостями зовут в парк Победы жителей Ставрополя

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-02T13:32:47+03:00

В Ставрополе вручат медали «За любовь и верность» в День семьи

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С 12:00 в парке «Победы» начнется городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности!

В районе сцены будут продавать изделия местных рукодельников. С 16:00 ставропольчан зовут поучаствовать в «Семейном интерактиве» с призами от спонсоров.

В 17:00 на торжественной церемонии наградят лучшие семьи Ставрополя 2019 года, они получат медали «За любовь и верность» от всероссийского оргкомитета.

Перед сотнями зрителей сыграют свадьбу , закончится праздник концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU