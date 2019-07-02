На свадьбу гостями зовут в парк Победы жителей Ставрополя
В Ставрополе вручат медали «За любовь и верность» в День семьи
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С 12:00 в парке «Победы» начнется городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности!
В районе сцены будут продавать изделия местных рукодельников. С 16:00 ставропольчан зовут поучаствовать в «Семейном интерактиве» с призами от спонсоров.
В 17:00 на торжественной церемонии наградят лучшие семьи Ставрополя 2019 года, они получат медали «За любовь и верность» от всероссийского оргкомитета.
Перед сотнями зрителей сыграют свадьбу , закончится праздник концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU