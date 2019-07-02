Киллера из Чечни подозревают в покушении на единоросса в Петербурге
В Москве задержали исполнителя покушения на уролога-депутата, которого расстреляли и пытались добить ножом. Возможного заказчика вычислила супруга пострадавшего, им оказался ее любовник.
В понедельник Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 37-летнего уроженца Чечни Хусейна Дараева. Как уверяет следствие, три года назад он стрелял в муниципального депутата от «Единой России» Бахтияра Адхамова. Тот выходил из больницы, в которой работает урологом.
Долгое время в покушении обвиняли жену потерпевшего. Но она высказала следствию свою догадку: её супруга мог заказать любовник Валид Исаев, который тоже из Чечни. За убийство Дараеву обещали пять миллионов рублей. Двести тысяч он получил авансом, а остальное ему не дали, потому что Адхамов не умер.
Покушение на единоросса совершили 31 марта 2016 года. Его подкараулили на выходе из поликлиники. Киллер выпустил всю пистолетную обойму и хотел добить Адхамова ножом. Пострадавшего увидели прохожие и вызвали скорую.
ИСТОЧНИК KP.RU