Киллера из Чечни подозревают в покушении на единоросса в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-02T13:48:02+03:00

Ему вменяют ответственность за пять выстрелов в депутата

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В Москве задержали исполнителя покушения на уролога-депутата, которого расстреляли и пытались добить ножом. Возможного заказчика вычислила супруга пострадавшего, им оказался ее любовник.

В понедельник Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 37-летнего уроженца Чечни Хусейна Дараева. Как уверяет следствие, три года назад он стрелял в муниципального депутата от «Единой России» Бахтияра Адхамова. Тот выходил из больницы, в которой работает урологом.

Долгое время в покушении обвиняли жену потерпевшего. Но она высказала следствию свою догадку: её супруга мог заказать любовник Валид Исаев, который тоже из Чечни. За убийство Дараеву обещали пять миллионов рублей. Двести тысяч он получил авансом, а остальное ему не дали, потому что Адхамов не умер.

Покушение на единоросса совершили 31 марта 2016 года. Его подкараулили на выходе из поликлиники. Киллер выпустил всю пистолетную обойму и хотел добить Адхамова ножом. Пострадавшего увидели прохожие и вызвали скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU