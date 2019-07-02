На Ставрополье приговорили директора кооператива, обманувшего вкладчиков на четверть миллиарда

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-02T14:09:23+03:00

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В Пятигорске суд вынес приговор председателю кредитного потребительского кооператива «Орбита», который обманул 412 человек на 237, 8 млн рублей. Константин Пилипилиади в 2010 году создал «финансовую пирамиду» обещая пайщикам высокие проценты по вкладам. Проценты прибыли варьировались от 21% до 36,7% годовых. Получили их не все. Ведь только на вновь прибывших пайщиках продолжалось существование системы, а их скоро стало не хватать. И выплату прибыли пришлось «заморозить». Вкладчики таким положением дел остались не довольны. В итоге было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Суд приговорил Пилипиади к 8 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры СК.

Ранее «Комсомольская правда» уже писала об этом громком деле.

ИСТОЧНИК KP.RU