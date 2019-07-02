2019-07-02T14:10:19+03:00
Происшествия

Продлили арест двух уроженцев Ингушетии, обвиняемых в убийстве крупного предпринимателя

Они пробудут под стражей ещё три месяца
Антон ШАПОВАЛОВ
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Пресненский суд продлил арест уроженцев Ингушетии Батыра Тумгоева и Али Белхороева на три месяца. Они выйдут из-под стражи 28 сентября, передает пресс-служба суда.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 28 сентября меры пресечения в виде содержания под стражей Тумгоева и Белхороева, - говорится в сообщении пресс-секретаря судебного органа.

Напомним, 2 ноября 2009 года предпринимателя Калмановича застрелили в его машине. Нападавшие попали в тело бизнесмена больше 20 раз, а водителя ранили. По подозрению в убийстве задержали Тумгоева и Белхороева, первый ранее был судим и амнистирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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