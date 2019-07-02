После транспортного коллапса в Пятигорске займутся старыми деревьями
Комиссия обследует все деревья на проспекте Кирова
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После транспортного коллапса из-за упавшего дерева в Пятигорске межведомственная комиссия осмотрит все растения на проспекте Кирова.
В понедельник на трамвайные пути упало дерево и повредило линию контактной сети, из-за чего на много часов остановилось движение транспорта.
Комиссия осмотрит проспект на предмет аварийных и сухих деревьев, которые могут угрожать жизни людей.
ИСТОЧНИК KP.RU