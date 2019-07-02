12 миллионов направят в Грачевку на реконструкцию площади

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-02T14:35:00+03:00

Всего на Ставрополье облагородят 49 общественных мест и 76 дворов за 1,5 млрд рублей

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В Грачевке за 12 млн рублей реконструируют площадь «Молодежную». Ремонт будет закончен к сентябрю 2019 года. Площадь ждет замена асфальта, тротуара, бордюров, плитки, установка новых скамеек, урн и фонарей. И самое главное — новая сцена.

В этом году 1,5 млрд рублей уйдет на благоустройство 49 общественных и 76 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU