Тысячи ромашек раздадут прохожим в Железноводске

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-02T15:19:02+03:00

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В Железноводске 8 июля дети раздарят прохожим несколько тысяч белых ромашек. Цветы из бумаги мастерят ребята из лагерей. Ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности, как валентинки Дня всех влюбленных. Напомнить о красивом празднике и собирается горожанам младшее поколение.

А медали «За любовь и верность» в этот день вручат супругам, прожившим вместе больше 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU