Тысячи ромашек раздадут прохожим в Железноводске
Дети мастерят цветы к российскому Дню всех влюбленных
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В Железноводске 8 июля дети раздарят прохожим несколько тысяч белых ромашек. Цветы из бумаги мастерят ребята из лагерей. Ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности, как валентинки Дня всех влюбленных. Напомнить о красивом празднике и собирается горожанам младшее поколение.
А медали «За любовь и верность» в этот день вручат супругам, прожившим вместе больше 25 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU