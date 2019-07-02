2019-07-02T15:40:45+03:00
Общество

Парализованная чеченка ходила втайне от руководства республики

В Чечне раскрыли многолетний обман с вымогательством льгот
Антон ШАПОВАЛОВ
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Парализованная чеченка ходила втайне от руководства республикиПарализованная чеченка ходила втайне от руководства республикиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В течение нескольких лет жительница Грозного Лизан Исакова обманывала местные власти своей инвалидностью. Коварный план провалился из-за оплошности самой чеченки, передает «Чечня сегодня».

- Я, незрячая и парализованная, живу в нечеловеческих условиях. Квартира трещит по швам: потолки падают, пол проваливается. Даже возможности проехать по квартире на коляске нет, - такие письма она присылала правозащитной организации «Мемориал».

До этого женщина отсылала прошения во всевозможные инстанции, требуя, чтобы её жилищные условия улучшили. В 2017 году председатель чеченского правительства Магомед Даудов съездил к Исаковой. Выяснилось, что условия жизни у женщины были приличными, а сама она отказывается от льгот, положенных инвалиду. Для последнего ей нужно было заключение Минздрава Чечни, которое она не получила. Ведомство установило, что у женщины нет серьезных проблем со здоровьем.

Несмотря на неутешительные выводы, Исакова не сдавалась и продолжала писать правозащитникам, что власти Чечни бросили её. В своих посланиях она часто говорила о четырех пережитых инсультах и полнейшей невыносимости жилищных условий.

Тогда Рамзан Кадыров поручил выделить Исаковой 686 тысяч рублей и сделать евроремонт в доме. Но он ей не понравился. На следующей встрече с Даудовым она говорила о претензии на «несколько лимонов».

Вывести женщину на чистую воду помогли скрытые камеры. После того, как появились подозрения о мошенничестве Исаковой, по решению суда полиция установила незаметные устройства в ее доме. Камера запечатлела чудо: как только гости уходили, инвалид зряче перемещалась по комнате. Теперь чеченке грозит 159 статья УК РФ (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU

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