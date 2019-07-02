Ставропольские танцоры из «Lucky Jam» снялись для МУЗ ТВ на «Поколении NEXT»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-02T16:46:25+03:00

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Танцоры Ставрополя из «Lucky Jam» приехали с международного фестиваля «Поколение NEXT». Молодежное творческое мероприятие проходило в горном курорте

«Роза Хутор». Ребята несколько дней смогли поработать с лучшими хореографами страны, выступить с DJ Леонидом Руденко и Тиной Кузнецовой и сняться для телеканала МУЗ ТВ.

Итогом поездки «Lucky Jam» стала победа в номинации «лучший танцевальный коллектив».

Еще один ставрополец, победитель регионального проекта 2018 года «У меня есть голос» Виктор Осипов также принимал участие в Международном фестивале. Ему посчастливилось выступить с Артемом Пивоваровым и получить уроки от Imo Isme, Е. П. Орлова, С. Соседова, А. Рыбникова.

ИСТОЧНИК KP.RU