Ставропольские танцоры из «Lucky Jam» снялись для МУЗ ТВ на «Поколении NEXT»
Танцоры Ставрополя из «Lucky Jam» приехали с международного фестиваля «Поколение NEXT». Молодежное творческое мероприятие проходило в горном курорте
«Роза Хутор». Ребята несколько дней смогли поработать с лучшими хореографами страны, выступить с DJ Леонидом Руденко и Тиной Кузнецовой и сняться для телеканала МУЗ ТВ.
Итогом поездки «Lucky Jam» стала победа в номинации «лучший танцевальный коллектив».
Еще один ставрополец, победитель регионального проекта 2018 года «У меня есть голос» Виктор Осипов также принимал участие в Международном фестивале. Ему посчастливилось выступить с Артемом Пивоваровым и получить уроки от Imo Isme, Е. П. Орлова, С. Соседова, А. Рыбникова.
ИСТОЧНИК KP.RU