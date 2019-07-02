2019-07-02T16:50:10+03:00
Происшествия

В Черкеске искали двух детей младше десяти лет

Работали над этим делом и несовершеннолетние подростки
Антон ШАПОВАЛОВ
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В понедельник вечером в дежурную часть МВД России по Карачаево-Черкесии обратилась 34-летняя жительница Черкеска. Как она заявила, её ребенок и его друг днем вышли на улицу и не вернулись. Сыну женщины исполняется в этом году восемь лет, а его приятелю — семь.

Сотрудники МВД начали поисковую операцию, в ходе которой мальчиков нашли на той же улице, где они и жили. Выйти на след малышей удалось с помощью трех детей, видевших пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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