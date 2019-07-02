Ставропольские басаевцы получили в Дагестане серьезные сроки

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-02T17:12:23+03:00

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4 жителя Ставропольского края из банды Басаева получили приговор 1 июля, пишет «СвоёТВ» со ссылкой на Управление ФСБ России по региону.

В Чечне с 1996 по 1999 годы больше 130 ставропольцев прошли подготовку в лагерях боевиков. Больше 60 человек затем пошли против правительства страны в период первой чеченской кампании. И больше половины из них уничтожены еще в двухтысячных. 16 осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

15 июня прошлого года на Ставрополье было возбуждено уголовное дело на 4 басаевцев, подозреваемых в участии в НВФ, посягательствах на жизни правоохранителей и участии в вооружённом мятеже.

1 июля 2019 года в Дагестане суд приговорил ставропольцев к срокам от 13 до 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU