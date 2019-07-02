2019-07-02T17:16:29+03:00
Происшествия

Житель Махачкалы ответит за комментарий

Его подозревают в пропаганде экстремизма
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Дагестана передала суду уголовное дело по второй части 280 статьи (призыв к экстремизму). В этом его обвиняют из-за комментария в социальной сети, передает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Прокуратуры провели лингвистическую экспертизу высказывания одного из пользователей. Специалисты выявили в ней призыв к экстремизму. В ходе допроса следователи выяснили, что комментарий человек написал в здравом уме. Материалы уже переданы в суд, обвиняемому грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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