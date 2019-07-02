Больше 36 тысяч ставропольцев получили трудовые договоры
Строители, повара и продавцы чаще всего работают не по трудовому договору
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Больше 36 тысяч работников на Ставрополье вывели из тени с января по май. Как пишет «СвоёТВ» со ссылкой на Управление по информполитике правительства края, неформальную занятость ликвидируют по плану. За три последних года в Ставропольском крае из 352 700 нелегалов сделали работников с документами. Сумма страховых отчислений взлетела до сотен миллионов.
В основном нелегалы чаще всего работают на стройке, в торговле, в сфере общепита, сельского хозяйства, услуг и транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU