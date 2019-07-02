Больше 36 тысяч ставропольцев получили трудовые договоры

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-02T17:22:51+03:00

Строители, повара и продавцы чаще всего работают не по трудовому договору

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Больше 36 тысяч работников на Ставрополье вывели из тени с января по май. Как пишет «СвоёТВ» со ссылкой на Управление по информполитике правительства края, неформальную занятость ликвидируют по плану. За три последних года в Ставропольском крае из 352 700 нелегалов сделали работников с документами. Сумма страховых отчислений взлетела до сотен миллионов.

В основном нелегалы чаще всего работают на стройке, в торговле, в сфере общепита, сельского хозяйства, услуг и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU