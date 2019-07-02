2019-07-02T17:44:46+03:00
Общество

В Ставрополе сдается вторая по дороговизне квартира во всем СКФО

Рейтинг дорогой арендной недвижимости Северного Кавказа составили эксперты
Полина ШАПОШНИКОВА
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Самые дорогие объекты недвижимости Северного Кавказа, сдающиеся в аренду, назвали эксперты портала ЦИАН. На первом месте Чечня с голливудскими ценами за аренду квартиры в ЖК «Грозный-Сити». Там хозяин просит в месяц по 150 тысяч рублей за пользование 160 квадратами на 12 этаже.

Второе место заняла квартира в Ставрополе площадью 167 квадратных метров. 103,5 тыс. рублей в месяц должен будет платить арендатор. Не сильно отстал Пятигорск, где владелец квартиры ищет своего идеального Буратино со 100 рублей лишних денег ежемесячно.

Но в целом, эксперты называют рынок аренды в СКФО одним из самых доступных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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