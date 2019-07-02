Губернатор Ставрополья встретился в Москве с министром здравоохранения

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-02T17:49:40+03:00

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В Москве министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор края Владимир Владимиров обсудили реализацию нацпроектов здравоохранения на Ставрополье.

Владимиров отчитался о начале строительства нового корпуса детской краевой больницы, который планируют закончить в 2021 году.

До этого времени в крае построят еще новые корпуса краевого онкоцентра, кардиодиспансера и краевой клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU