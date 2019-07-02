Губернатор Ставрополья встретился в Москве с министром здравоохранения
Владимиров сообщил о ходе строительства нового корпуса детской краевой больницы
Изменить размер текста:
В Москве министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор края Владимир Владимиров обсудили реализацию нацпроектов здравоохранения на Ставрополье.
Владимиров отчитался о начале строительства нового корпуса детской краевой больницы, который планируют закончить в 2021 году.
До этого времени в крае построят еще новые корпуса краевого онкоцентра, кардиодиспансера и краевой клинической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU