34 миллиона рублей скрыл от налоговой директор компании на Ставрополье
Мужчина забыл упомянуть в декларации информацию о продаже имущества компании
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В Изобильненском районе директор компании, которая производит изделия для стройки ООО «ГриН», подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В 2017 году мужчина не указал в представленных налоговой декларациях информацию о продаже имущества организации. Таким образом с него не списали налог на добавленную стоимость. Долг предприятия составил больше 34 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU