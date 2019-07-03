34 миллиона рублей скрыл от налоговой директор компании на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-03T09:26:11+03:00

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В Изобильненском районе директор компании, которая производит изделия для стройки ООО «ГриН», подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В 2017 году мужчина не указал в представленных налоговой декларациях информацию о продаже имущества организации. Таким образом с него не списали налог на добавленную стоимость. Долг предприятия составил больше 34 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU