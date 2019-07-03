2019-07-03T10:34:43+03:00
Общество

Женщины Северного Кавказа умирают реже других

В России умирает каждая четвертая женщина умирает от рака
Антон ШАПОВАЛОВ
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Почти каждая четвертая россиянка, находясь в трудоспособном возрасте, умирает от онкологического заболевания. Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на данные Минздрава России.

Вторая по частоте болезнь, от которой умирают женщины в нашей стране, связана с проблемами с кровообращения. От них умирает почти 23 процента женщин. Третье заболевание — внешние причины, от которых погибает 19,2 процента россиянок.

Коэффициент смертности трудоспособных женщин в нашей стране составляет 209,4 на сто тысяч человек. Это данные 2017 года, более свежих данных нет. Ранее этот показатель был на 6,9 процента выше.

Статистика Минздрава также показала, что меньше всего женщины умирают в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Лидерами женской смертности являются Тыва, Чукотка и Кемеровская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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