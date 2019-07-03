Инвалиду из Дагестана полгода отказывали в таблетках
Житель Кизилюрта, который получил первую категорию инвалидности, с февраля пытался добиться выдачи ему препаратов, положенных по закону. Однако все пять месяцев его стараний не увенчались успехом, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.
Тогда ведомство организовало проверку городской больницы, обязанной выдавать лекарства инвалиду. После того, как надзорная служба выявила ряд нарушений в действиях работников, Прокуратура подала иск против медучреждения.
- «Кизилюртовская городская больница» и Министерство здравоохранения Дагестан должно обеспечить выписку рецептов на лекарства с учетом заболевания инвалида и предоставить ему нужные препараты в полном объеме, - говорится в сообщении Прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU