Инвалиду из Дагестана полгода отказывали в таблетках

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-03T09:43:23+03:00

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Житель Кизилюрта, который получил первую категорию инвалидности, с февраля пытался добиться выдачи ему препаратов, положенных по закону. Однако все пять месяцев его стараний не увенчались успехом, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

Тогда ведомство организовало проверку городской больницы, обязанной выдавать лекарства инвалиду. После того, как надзорная служба выявила ряд нарушений в действиях работников, Прокуратура подала иск против медучреждения.

- «Кизилюртовская городская больница» и Министерство здравоохранения Дагестан должно обеспечить выписку рецептов на лекарства с учетом заболевания инвалида и предоставить ему нужные препараты в полном объеме, - говорится в сообщении Прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU