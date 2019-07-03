2019-07-03T09:43:23+03:00
Общество

Инвалиду из Дагестана полгода отказывали в таблетках

Его защитила Прокуратура
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Кизилюрта, который получил первую категорию инвалидности, с февраля пытался добиться выдачи ему препаратов, положенных по закону. Однако все пять месяцев его стараний не увенчались успехом, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

Тогда ведомство организовало проверку городской больницы, обязанной выдавать лекарства инвалиду. После того, как надзорная служба выявила ряд нарушений в действиях работников, Прокуратура подала иск против медучреждения.

- «Кизилюртовская городская больница» и Министерство здравоохранения Дагестан должно обеспечить выписку рецептов на лекарства с учетом заболевания инвалида и предоставить ему нужные препараты в полном объеме, - говорится в сообщении Прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии впервые за восемь лет не будут драться
На Ставрополье из-за эскроу-счетов может подорожать жилье
В Минераловодском округе продолжат ремонтировать дороги
Ученые собираются продолжать исследовать Косякинский карьер Ставрополя
Суд оставит дагестанского журналиста под стражей
Сотрудника полиции избили около стадиона в Ингушетии
Минздрав края отказался проверять результаты диспансеризации Кочубеевской ЦРБ
В ДТП под Михайловском погиб молодой человек
Глушаков дебютировал за «Ахмат», начав с разгромной победы
Появилось видео со скрытых камер, где парализованная чеченка ходит
С днем рождения Ессентуки поздравит популярная группа FLY PROJECT
Житель Ставрополя отстреливался от разбойников
93-летняя бабушка на Ставрополье стала сенсацией в стоматологический клинике
Басаевец из Владикавказа отрекся от лидера во имя свободы
Узбекистан протестирует ставропольский клей и кофе
Ставропольская «Радуга» взяла Гран-при международного танцевального конкурса
В Пятигорске выяснят причину завышения цен на коммунальные услуги
65-летний ставрополец забил пьяную жену лопатой
Ставропольцы копят на квартиру 5 лет, а дагестанцы — 11
Женщины Северного Кавказа умирают реже других
34 миллиона рублей скрыл от налоговой директор компании на Ставрополье
Жаркая рабочая неделя установилась на Ставрополье