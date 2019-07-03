2019-07-03T11:19:50+03:00
Общество

Ставропольцы копят на квартиру 5 лет, а дагестанцы — 11

Республики СКФО оказались в конце рейтинга самого доступного жилья в 2019 году по стране
Полина ШАПОШНИКОВА
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Стоимость 60 квадратных метров на Ставрополье в среднем около 2 млн рублейСтоимость 60 квадратных метров на Ставрополье в среднем около 2 млн рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ставропольском крае самое доступное жилье на Северном Кавказе, а в Дагестане на квартиру придется работать около 11 лет. Список регионов с самым доступным жильем в 2019 году по стране составило агентство «РИА Рейтинг».

Доступность оценивалась по двум показателям: минимальное количество лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров и средняя стоимость такой квартиры. Например в Магаданской области нужно всего около 1,4 года, чтобы купить квартиру за 2,8 млн рублей. Зато жители Севастополя будут вкалывать на 60 квадратов за 4,2 млн рублей около 11,3 лет.

Ставропольский край на 22 месте по доступности жилья в 2019 году. Хотя квартиры здесь одни из самых дешевых по стране (1,9 млн рублей), на них среднестатистические семьи будет работать 4,6 года . В 2018 срок накопительства составлял 6 лет.

Почти в конце списка оказались остальные республики СКФО. В Ингушетии (72 место из 84) на квартиру стоимостью 2 миллиона рублей нужно работать как минимум 7,2 лет, в Северной Осетии-Алании — 8 лет на квартиру за 2,6 млн рублей, в КБР — 8,5 на 60 квадратов за 1,9 млн рублей. Семья в Карачаево-Черкесии потратит 9,7 лет жизни, копя на собственность за 2,6 млн рублей, в Чечне за жилье с такими же расценками придется копить 10,5 лет. И дольше всех своих 60 квадратов ждут семьи в Дагестане, где копить нужно не меньше 10,7 лет на квартиру стоимостью 2,8 млн рублей.

В целом по стране за год произошло сокращение сроков накопительства на семейные гнездышки от нескольких месяцев до нескольких лет.

А для тех, кто рассматривает возможность переезда в Магадан, сообщаем справочно: там сейчас +8 и не слишком солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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