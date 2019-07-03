2019-07-03T10:31:34+03:00
Недвижимость

В Пятигорске выяснят причину завышения цен на коммунальные услуги

Проблема вскрылась на выездном приеме с Валерием Савченко
Полина ШАПОШНИКОВА
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Стройжилнадзор взял под контроль ситуацию с завышением тарифов на ЖКУ в Пятигорске. Это произошло после выездного приема граждан в столице СКФО начальником управления края по строительному и жилищному надзору Валерием Савченко.

Он же заверил обеспокоенных дольщиков ООО «Базис-Строй», что их проблемный дом будет закончен до конца 2019 года.

Жаловались пятигорчане и на фальсификацию итогов голосования местной УК. Руководитель ведомства пояснил, что проблемы с решениями общего собрания жильцов решаются в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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