Ставропольская «Радуга» взяла Гран-при международного танцевального конкурса
Среди 700 участников ансамблю не нашлось равных
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Ставропольский танцевальный ансамбль «Радуга» победил в международном конкурсе-премии «Art open world». В Дагомыс съехалось около 700 танцоров из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Ставропольцы взяли «золото» в 4 номинациях:, в том числе за лучший танцевальный номер. «Радуга» получила Гран-при, сообщили в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU