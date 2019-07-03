Басаевец из Владикавказа отрекся от лидера во имя свободы

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-03T11:24:25+03:00

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Прокурор просит дать Аслану Яндиеву, участнику банды Шамиля Басаева, 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в совершении терактов во Владикавказе, которые повлекли смерть трех человек и ранение 35, передает пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда. Приговор станет известен 5 июля.

Как говорит следствие, с весны 2004 по лето 2006 года Яндиев состоял в банде Басаева. Их целью было введение подрывных действий в отношение мирных жителей Северной Осетии. Так, Яндиев с сообщниками установил 11 взрывчаток около учебных заведений и организаций во Владикавказе. В итоге от их рук погибло три человека, 35 ранило.

В 2010 году Яндиева объявили в международный розыск. Через год его поймали в Словакии, а через семь лет террориста привезли в Россию.

Сам подсудимый считает, что его обвиняют в делах, которых он не делал. Также террорист, от чьих рук пострадало несколько десятков человек, обвинил прокурора в том, что его «счастливая жизнь построена на несчастье других». От репутации члена банды он уклоняется, объясняя это тем, что его оклеветали. В этом показании он ссылается на свою инвалидность.

ИСТОЧНИК KP.RU