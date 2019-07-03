С днем рождения Ессентуки поздравит популярная группа FLY PROJECT

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-03T11:57:13+03:00

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Для Ессентуков этот День города - генеральная репетиция перед юбилеем. В следующем году самый молодой город-курорт КМВ отметит 195-й день рождения.

По традиции праздничные мероприятия-2019 охватят неделю. Ессентукам будут посвящены трудовые десанты, танцевальные вечера, молодежные флешмобы и, конечно, спортивные достижения. Активное участие в празднике примут санатории курорта, которых в Ессентуках 30.

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках, часть программы - на городском озере. 30 августа у Грязелечебницы пройдет традиционный OpenAir «Симфония курорта». Классическая музыка у самого красивого здания города-незабываемое зрелище, которое собирает раз в год горожан и гостей курорта.

Главные торжества в Ессентуках пройдут 31 августа. Жителей и гостей города ждут ярмарка искусств «Город золотых сердец», развлечения на Театральной площади для самых маленьких и ретро танцы в Музыкальной беседке для представителей активного долголетия.

На весь день 31 августа Курортный парк станет культурным местом притяжения для всех возрастов. Главный праздничный концерт «С днем рождения, Ессентуки!» начнется на Театральной площади в 19.00.

Сценарий шоу года пока держится в секрете, но известно, что одним из хэдлайнеров вечера станет известная европейская группа FLY PROJECT. Их популярные хиты покорили миллионы слушателей со всего мира. На данный момент записано несколько десятков треков, самые известные из них - Musica и Mandala - не сходят с верхних строк европейских чатов. К настоящему моменту Fly Project дали свыше 2000 концертов и получили десятки наград. Их хиты Brasil, Toca Toca, Like A Star, знают и поют во всем мире. 31 августа звезды поздравят ессентучан с днем рождения города.

ИСТОЧНИК KP.RU