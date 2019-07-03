2019-07-03T11:57:13+03:00
Общество

С днем рождения Ессентуки поздравит популярная группа FLY PROJECT

На курорте в разгаре подготовка в Дню города
Поделиться:
FLY PROJECT поздравят ессентучан с Днем города.FLY PROJECT поздравят ессентучан с Днем города.
Изменить размер текста:

Для Ессентуков этот День города - генеральная репетиция перед юбилеем. В следующем году самый молодой город-курорт КМВ отметит 195-й день рождения.

По традиции праздничные мероприятия-2019 охватят неделю. Ессентукам будут посвящены трудовые десанты, танцевальные вечера, молодежные флешмобы и, конечно, спортивные достижения. Активное участие в празднике примут санатории курорта, которых в Ессентуках 30.

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках, часть программы - на городском озере. 30 августа у Грязелечебницы пройдет традиционный OpenAir «Симфония курорта». Классическая музыка у самого красивого здания города-незабываемое зрелище, которое собирает раз в год горожан и гостей курорта.

Главные торжества в Ессентуках пройдут 31 августа. Жителей и гостей города ждут ярмарка искусств «Город золотых сердец», развлечения на Театральной площади для самых маленьких и ретро танцы в Музыкальной беседке для представителей активного долголетия.

На весь день 31 августа Курортный парк станет культурным местом притяжения для всех возрастов. Главный праздничный концерт «С днем рождения, Ессентуки!» начнется на Театральной площади в 19.00.

Сценарий шоу года пока держится в секрете, но известно, что одним из хэдлайнеров вечера станет известная европейская группа FLY PROJECT. Их популярные хиты покорили миллионы слушателей со всего мира. На данный момент записано несколько десятков треков, самые известные из них - Musica и Mandala - не сходят с верхних строк европейских чатов. К настоящему моменту Fly Project дали свыше 2000 концертов и получили десятки наград. Их хиты Brasil, Toca Toca, Like A Star, знают и поют во всем мире. 31 августа звезды поздравят ессентучан с днем рождения города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии впервые за восемь лет не будут драться
На Ставрополье из-за эскроу-счетов может подорожать жилье
В Минераловодском округе продолжат ремонтировать дороги
Ученые собираются продолжать исследовать Косякинский карьер Ставрополя
Суд оставит дагестанского журналиста под стражей
Сотрудника полиции избили около стадиона в Ингушетии
Минздрав края отказался проверять результаты диспансеризации Кочубеевской ЦРБ
В ДТП под Михайловском погиб молодой человек
Глушаков дебютировал за «Ахмат», начав с разгромной победы
Появилось видео со скрытых камер, где парализованная чеченка ходит
Житель Ставрополя отстреливался от разбойников
93-летняя бабушка на Ставрополье стала сенсацией в стоматологический клинике
Басаевец из Владикавказа отрекся от лидера во имя свободы
Узбекистан протестирует ставропольский клей и кофе
Ставропольская «Радуга» взяла Гран-при международного танцевального конкурса
В Пятигорске выяснят причину завышения цен на коммунальные услуги
65-летний ставрополец забил пьяную жену лопатой
Ставропольцы копят на квартиру 5 лет, а дагестанцы — 11
Инвалиду из Дагестана полгода отказывали в таблетках
Женщины Северного Кавказа умирают реже других
34 миллиона рублей скрыл от налоговой директор компании на Ставрополье
Жаркая рабочая неделя установилась на Ставрополье