Появилось видео со скрытых камер, где парализованная чеченка ходит

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-03T11:59:35+03:00

До этого за счет республики ей сделали евроремонт, который она раскритиковали

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Появились кадры, на которых видно, как парализованная чеченка ходит втайне от руководства республики. Они получены со скрытых камер, которые установили полицейские с разрешения суда.

Напомним, во вторник появилась информация о том, что парализованная жительница Грозного, которая неоднократно жаловалась на условия жизни, претворялась больной, чтобы получить материальную помощь. Проверить её дом приходил Магомед Даудов, первый заместитель председателя Правительства Чечни.

После многочисленных жалоб "Мемориалу" ей выделили больше 600 тысяч рублей и сделали евроремонт, которым инвалид не осталась довольна.

Парализованная чеченка ходит втайне от властей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU