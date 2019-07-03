2019-07-03T12:00:57+03:00
Спорт

Глушаков дебютировал за «Ахмат», начав с разгромной победы

Грозненцы переиграли австрийский «Штурм»
Андрей ЗОБОВ
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Футболист Денис Глушаков в составе сборной РоссииФутболист Денис Глушаков в составе сборной РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат». Карьеру в составе грозненцев футболист начал с разгромной победы — команда обыграла австрийский «Штурм» со счётом 3:0.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе клуба, матч носил товарищеский характер и был проведён в рамках предсезонной подготовки. Авторами мячей стали Аблай Мбенг, Олег Иванов и Андрес Понсе. Последний реализовал одиннадцатиметровый удар.

Грозненцы доминировали на протяжении всего матча. Поэтому дебют Глушакова получился простым и приятным. Полузащитник появился на поле во втором тайме. В этой же игре за «Ахмат» дебютировал 21-летний польский талант Конрад Михалак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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