В ДТП под Михайловском погиб молодой человек

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-03T12:25:34+03:00

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Вечером 2 июля на 310 километре автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь произошло столкновение автомобилей УАЗ и ВАЗ-2110.

Как сообщает «Победа26», в краевом управлении ГИБДД рассказали, что водитель ВАЗ-2110 при повороте налево не уступил дорогу УАЗу, двигавшемуся во встречном направлении.

На месте умер пассажир легковушки, а водитель и еще один пассажир в больнице с травмами. Водитель УАЗа остался цел. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU