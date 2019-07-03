В ДТП под Михайловском погиб молодой человек
Водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогу УАЗу
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Вечером 2 июля на 310 километре автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь произошло столкновение автомобилей УАЗ и ВАЗ-2110.
Как сообщает «Победа26», в краевом управлении ГИБДД рассказали, что водитель ВАЗ-2110 при повороте налево не уступил дорогу УАЗу, двигавшемуся во встречном направлении.
На месте умер пассажир легковушки, а водитель и еще один пассажир в больнице с травмами. Водитель УАЗа остался цел. Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU