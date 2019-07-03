Минздрав края отказался проверять результаты диспансеризации Кочубеевской ЦРБ

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-03T13:09:33+03:00

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В министерстве здравоохранения края NewsTracker сообщили, что оснований для проверки бывшего главврача Кочубеевской ЦРБ,который, по данным агентства, организовал фиктивную диспансеризацию, нет.

Агентство пишет, что Кочубеевская районная больница фиктивно проводила диспансеризацию среди покойников, осужденных и служащих в армии ради выполнения показателей. Такая информация поступила от сотрудника больницы, пожелавшего остаться анонимным. А по сообщению минздрава Ставрополья, результаты диспансеризации, проведенной Кочубеевской районной больницей в 2014-2015 годах, прошли медико-экономическую экспертизу компаний-страхователей, в ходе которой не выявлено фактов, указанных в статье.

Однако NewsTracker настаивает на собственной версии, подкрепляя ее видео-интервью местного жителя Кочубеевского района. Евгений Фадеев рассказал, что в 2018 году его вызвали в полицию и поинтересовались, проходил ли он в 2014 году диспансеризацию в указанной больнице. Мужчина сообщил, что в это время отбывал наказание в тюрьме и соответственно пройти диспансеризацию не мог.

ИСТОЧНИК KP.RU