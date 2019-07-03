2019-07-03T13:09:33+03:00
Происшествия

Минздрав края отказался проверять результаты диспансеризации Кочубеевской ЦРБ

Житель села Кочубеевского заявляет о фиктивной диспансеризации
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения края NewsTracker сообщили, что оснований для проверки бывшего главврача Кочубеевской ЦРБ,который, по данным агентства, организовал фиктивную диспансеризацию, нет.

Агентство пишет, что Кочубеевская районная больница фиктивно проводила диспансеризацию среди покойников, осужденных и служащих в армии ради выполнения показателей. Такая информация поступила от сотрудника больницы, пожелавшего остаться анонимным. А по сообщению минздрава Ставрополья, результаты диспансеризации, проведенной Кочубеевской районной больницей в 2014-2015 годах, прошли медико-экономическую экспертизу компаний-страхователей, в ходе которой не выявлено фактов, указанных в статье.

Однако NewsTracker настаивает на собственной версии, подкрепляя ее видео-интервью местного жителя Кочубеевского района. Евгений Фадеев рассказал, что в 2018 году его вызвали в полицию и поинтересовались, проходил ли он в 2014 году диспансеризацию в указанной больнице. Мужчина сообщил, что в это время отбывал наказание в тюрьме и соответственно пройти диспансеризацию не мог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии впервые за восемь лет не будут драться
На Ставрополье из-за эскроу-счетов может подорожать жилье
В Минераловодском округе продолжат ремонтировать дороги
Ученые собираются продолжать исследовать Косякинский карьер Ставрополя
Суд оставит дагестанского журналиста под стражей
Сотрудника полиции избили около стадиона в Ингушетии
В ДТП под Михайловском погиб молодой человек
Глушаков дебютировал за «Ахмат», начав с разгромной победы
Появилось видео со скрытых камер, где парализованная чеченка ходит
С днем рождения Ессентуки поздравит популярная группа FLY PROJECT
Житель Ставрополя отстреливался от разбойников
93-летняя бабушка на Ставрополье стала сенсацией в стоматологический клинике
Басаевец из Владикавказа отрекся от лидера во имя свободы
Узбекистан протестирует ставропольский клей и кофе
Ставропольская «Радуга» взяла Гран-при международного танцевального конкурса
В Пятигорске выяснят причину завышения цен на коммунальные услуги
65-летний ставрополец забил пьяную жену лопатой
Ставропольцы копят на квартиру 5 лет, а дагестанцы — 11
Инвалиду из Дагестана полгода отказывали в таблетках
Женщины Северного Кавказа умирают реже других
34 миллиона рублей скрыл от налоговой директор компании на Ставрополье
Жаркая рабочая неделя установилась на Ставрополье