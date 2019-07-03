Сотрудника полиции избили около стадиона в Ингушетии
Виновника наказали
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Следствие и суд установили, что в апреле прошлого года ближе к вечеру мужчина ударил сотрудника полиции около стадиона «Динамо» в Назрани. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ингушетии, представитель закона попросил остановленного водителя предъявить документы. Это вызвало гнев у мужчины, и он ударил сотрудника ГАИ по голове.
Виновника приговорили к двум годам условно с двухгодичным испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU