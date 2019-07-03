2019-07-03T14:10:15+03:00
Общество

Суд оставит дагестанского журналиста под стражей

Апелляцию адвоката не одобрили
Антон ШАПОВАЛОВ
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Верховный суд Дагестана оставит под арестом редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Его подозревают в финансировании терроризма.

- Суд постановил: постановление Советского районного суда от 18 июня 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения, - сказал судья.

Арест Гаджиева длится уже 15 дней. Он закончится через полтора месяца.

Напомним, Гаджиеву инкриминируют вторую часть 205.5 статьи и четвертую часть 205.1 статьи УК РФ. Расследование ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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