Суд оставит дагестанского журналиста под стражей
Апелляцию адвоката не одобрили
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Верховный суд Дагестана оставит под арестом редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Его подозревают в финансировании терроризма.
- Суд постановил: постановление Советского районного суда от 18 июня 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения, - сказал судья.
Арест Гаджиева длится уже 15 дней. Он закончится через полтора месяца.
Напомним, Гаджиеву инкриминируют вторую часть 205.5 статьи и четвертую часть 205.1 статьи УК РФ. Расследование ведется.
ИСТОЧНИК KP.RU