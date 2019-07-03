Ученые собираются продолжать исследовать Косякинский карьер Ставрополя

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-03T14:18:09+03:00

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На Ставрополье проведено экологическое обследование памятника природы краевого значения «Косякинский песчаный карьер».

Карьер находится в юго-западном районе Ставрополя в трех километрах от автостанции №1 «Южная».

В нем находили ископаемые костные останки крупных животных (носорогов, мастодонтов, жирафов, оленей), речные песчаные, песчано-гравийные отложения.

В 50-х годах ХХ века карьер разрушился и зарос растениями. Но, по мнению министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрея Хлопянова, карьер по-прежнему источник новых палеонтологических находок и споро-пыльцевой информации о флоре неогена Предкавказья.

Обследование карьера ведется для оценки его состояния и установки границ памятников природы в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU