Ученые собираются продолжать исследовать Косякинский карьер Ставрополя
На Ставрополье проведено экологическое обследование памятника природы краевого значения «Косякинский песчаный карьер».
Карьер находится в юго-западном районе Ставрополя в трех километрах от автостанции №1 «Южная».
В нем находили ископаемые костные останки крупных животных (носорогов, мастодонтов, жирафов, оленей), речные песчаные, песчано-гравийные отложения.
В 50-х годах ХХ века карьер разрушился и зарос растениями. Но, по мнению министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрея Хлопянова, карьер по-прежнему источник новых палеонтологических находок и споро-пыльцевой информации о флоре неогена Предкавказья.
Обследование карьера ведется для оценки его состояния и установки границ памятников природы в крае.
ИСТОЧНИК KP.RU