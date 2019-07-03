2019-07-03T14:38:01+03:00
Общество

В Минераловодском округе продолжат ремонтировать дороги

Работы проведут еще на 9 улицах муниципалитета
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Фото: сайт администрации Минераловодского городского округа.Фото: сайт администрации Минераловодского городского округа.
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В ближайшие недели на территории Минераловодского городского округа стартует II этап работ по ремонту автомобильных дорог. Дорожная техника зайдет на девять улиц муниципалитета.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» госпрограммы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» из регионального бюджета были выделены субсидии на ремонт автодорог по улице Ставропольская в городе Минеральные Воды и «Подъезд к поселку Кумагорск от автомобильной дороги «Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды». Общая протяженность этих двух участков составит более четырех километров.

Кроме того, за счет средств местного бюджета на территории округа будут отремонтированы еще семь автодорог общего пользования местного значения. Преобразования коснутся улиц Юбилейная (проезд от многоквартирного дома от улицы Советская к дому № 8 по улице Юбилейная), Георгиевская (от улицы Красная до железнодорожного переезда), Толстого (от улицы Комсомольская до улицы Луговая), проспекта Карла Маркса (от улицы Бибика до проспекта 22 Партсъезда) города Минеральные Воды, улиц Новая (от улицы Цветочная и до конца улицы), Цветочная (от улицы Ореховая до улицы Светлая) хутора Красный Пахарь, а также улицы Восточная (от улицы Ротенко до улицы Юбилейная) поселка Первомайский.

За счет местного бюджета проведут работы и по ремонту тротуаров на пяти улицах муниципалитета. Вслед за улицей Пушкина в Минеральных Водах новое тротуарное покрытие появится и на улицах Ставропольская (от улицы Интернациональная до улицы Крупской (левая сторона) и от улицы Интернациональная до улицы Гагарина (правая сторона) в городе Минеральные Воды, Набережная (от улицы Есенина до переулка Огородний) в селе Левокумка, Брахина (нечетная сторона), Заречная в поселке Анджиевский, Ленина (улица Ленина (правая сторона), от улицы Ленина, 73 до улицы Ленина, 75, переулок между улицей Ленина, 73 и улицей Ленина, 75) в селе Ульяновка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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