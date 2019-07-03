На Ставрополье из-за эскроу-счетов может подорожать жилье
Ставрополье потратит на реализацию нацпроектов 12,8 млрд рублей. Об этом было сказано на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
Федеральный центр предусмотрел на реализацию 12 нацпроектов 1,7 триллиона рублей.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился к Москве с рядом предложений для эффективной реализации нацпроектов: установить низкую ставку по кредитам для застройщиков, которые работают с дольщиками с использованием эскроу-счетов. На таком счете хранятся деньги всех дольщиков и не могут использоваться застройщикам до полной сдачи дома. Таким образом деньги людей в безопасности. Но часто сам застройщик вынужден брать кредиты. Чтобы предупредить подорожание жилья, губернатор просит понижение ставки.
Второе предложение касалось поддержки туроператоров ради снижения стоимости путевок на КМВ.
ИСТОЧНИК KP.RU