На Ставрополье из-за эскроу-счетов может подорожать жилье

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-03T14:43:00+03:00

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Ставрополье потратит на реализацию нацпроектов 12,8 млрд рублей. Об этом было сказано на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Федеральный центр предусмотрел на реализацию 12 нацпроектов 1,7 триллиона рублей.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился к Москве с рядом предложений для эффективной реализации нацпроектов: установить низкую ставку по кредитам для застройщиков, которые работают с дольщиками с использованием эскроу-счетов. На таком счете хранятся деньги всех дольщиков и не могут использоваться застройщикам до полной сдачи дома. Таким образом деньги людей в безопасности. Но часто сам застройщик вынужден брать кредиты. Чтобы предупредить подорожание жилья, губернатор просит понижение ставки.

Второе предложение касалось поддержки туроператоров ради снижения стоимости путевок на КМВ.

ИСТОЧНИК KP.RU