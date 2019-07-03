2019-07-03T15:38:05+03:00
Происшествия

49-летний ставрополец поехал на заработки в Краснодарский край и пропал

Родственники потеряли мужчину с 10 июня
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье без вести пропал мужчинаНа Ставрополье без вести пропал мужчина
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В Ипатовском городском округе ищут 49-летнего мужчину. Колбасов Михаил Алексеевич уехал на работу в Краснодарский край, получив расчет, уехал в неизвестном направлении. С 10 июня его местонахождение неизвестно. В полицию с заявлением пришла сестра.

Михаил носит усы, его рост 170 см, телосложение худощавое, карие глаза. Возможно, что он находится в селе Тахта Ипатовского городского округа или в станице Калининской Краснодарского края.

На Ставрополье всё чаще пропадают люди?

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Полиция приняла меры по поиску мужчины и просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины позвонить по телефонам: 8-800-100-26-26 и 8 (8652) 95-26-26; либо в Дежурную часть ОМВД России по Ипатовскому городскому округу 8 (86542) 2-24-70, факс 5-77-22. А также 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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